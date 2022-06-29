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إثيوبيا: هناك أطراف تريدنا أن ننزلق إلى حرب مع السودان

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إثيوبيا: هناك أطراف تريدنا أن ننزلق إلى حرب مع السودان
AP رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن كثيرين يريدون أن تنزلق بلاده إلى حرب مع السودان، ودعا إلى التحلي بضبط النفس.

وقال أحمد عبر حسابه في "تويتر إن هناك أطرافا تمارس "ضغوطا خارجية" وتدفع إلى انزلاق البلدين نحو الاقتتال، وأكد أن تلك الأطراف "سواء أكانت حكومات أم غيرها.. لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن".

وشدد أحمد على أن "الشعبين السوداني والإثيوبي أخوة"، وأن عليهما أن يتكاتفا لحل المعضلات، وعلى أن "السلام بين الشعبين" هو خيار بلاده، ودعا إلى أن يتحلى البلدان بضبط النفس "من أجل مصالحنا المشتركة".

يأتي ذلك وسط أزمة متصاعدة بعد اتهام السودان إثيوبيا بإعدام 7 من الجيش السوداني، إضافة إلى مدني.

المصدر: RT

 

 

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