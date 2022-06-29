مصدر بحزب "الليكود": لن ندعم قانون التأشيرات الأمريكية

قال مصدر في حزب "الليكود" الإسرائيلي إن الحزب لن يدعم قانون التأشيرات الأمريكية لأنه يخفف الضغط على المسافرين الفلسطينيين.

وأفاد مصدر مقرب من عضو الكنيست عن حزب "الليكود" يوآف كيش، بأن حزبه لن يساعد في تمرير التشريع، مبينا أن المعارضة التي يقودها الليكود لن تؤيد مشروع القانون حتى لو تم التوصل إلى اتفاق حول القضية المشتعلة الحالية بين أحزاب المعارضة والائتلاف، وهي تحديد موعد الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن "القانون الذي تمت صياغته بمدخلات من وزارة الداخلية برئاسة أييليت شاكيد، يمثل إشكالية لأنه يقلل الضغط على الأمريكيين الفلسطينيين الذين يرغبون في العبور عبر إسرائيل".

يذكر أن الولايات المتحدة تطلب بعض التغييرات الإدارية من أجل النظر في دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لشركات الطيران لتسجيل معلومات الركاب، بما يتماشى مع الممارسات القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تخفيف قيود دخول الأمريكيين من أصل فلسطيني الذين يريدون السفر جوا عبر إسرائيل في طريقهم إلى الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"