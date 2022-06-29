إسبانيا تقدم ضمانات للجزائر بشأن عدم ضخ غازها نحو المغرب

قدمت السلطات الإسبانية ضمانات للجزائر بشأن عدم ضخ غازها إلى المغرب عبر الخط القديم الرابط بين الجزائر ومدريد عبر الأراضي المغربية.

ووفقا لوكالة "أوروبا برس" الإسبانية، فإن المتحدث باسم شركة "ايناغاز" الإسبانية، أكد أنه لن يتم ضخ أي كمية من الغاز الجزائري نحو المغرب.

وأظهرت بيانات من مشغل شبكة الغاز الإسبانية "إيناغاز"، أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب متوقف منذ العام الماضي بعد أن قطعت الجزائر ضخ الغاز عن المغرب بسبب الحملة العدائية ضدها من قبل نظام المملكة.

وفي مايو الماضي، أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية استعداد السلطات الجزائرية لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا، إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

المصدر: "سبوتنيك"