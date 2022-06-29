وكالة إيرانية: مباحثات قطر حول النووي انتهت بلا نتائج

قال مصدر مطلع إن ما منع حصول نتيجة في جولة مفاوضات قطر بين إيران وأمريكا، هو إصرار الجانب الأمريكي على نص مقترحه في فيينا 7 والذي لا يتضمن "ضمانا لاستفادة إيران الاقتصادية".

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة "تسنيم" أنه خلال هذه الجولة من المحادثات، التي جرت بشكل غير مباشر بين إيران وأمريكا، وتولى الاتحاد الأوروبي دور الوسيط ونقل الرسائل، أعادت إيران مجددا التأكيد على ضرورة الحصول على اتفاق مستدام.

ولفت المصدر إلى أنه في الواقع، تسعى واشنطن لإحياء الاتفاق النووي من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية.

وأدت هذه القضية إلى أن لا يكون لقمة الدوحة أي تأثير على كسر جمود المفاوضات بسبب ضعف إدارة بايدن وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي حول إحياء الاتفاق النووي الذي يتطلب فقط من أمريكا قبول الخط الأحمر الإيراني في الاستفادة الاقتصادية من هذا الاتفاق.

يذكر أن اجتماعا يعقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في قطر، يومي 28 و 29 يونيو الجاري.

المصدر: تسنيم