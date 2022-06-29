بيع قمصان عليها رمز القيصرية الروسية في جزيرة غوتلاند السويدية يثير صدمة (صورة)

قال المسؤول العسكري السابق إنجيبريكت شيفيك والمحلل السياسي لموقع "SVT" إنه تم بيع قمصان تحمل رموز الإمبراطورية الروسية على العبّارات على الطريق باتجاه جزيرة غوتلاند السويدية.

وأضاف شيفيك "لقد كنت خائفا بعض الشيء.. من أين أتى رمز القيصرية الروسية؟!".

في الوقت نفسه، وصف شيفيك الصورة بأنها "معادية للتاريخ"، مذكرّا بأن روسيا سيطرت على الجزيرة التي تعد من أكبر جزر بحر البلطيق، خلال الحرب مع السويد عام 1808.

وأضاف أن واقعة "القمصان" في رأيه، كان نتيجة خطأ وليس بنية مقصودة ومفتعلة لأحد.

من جهته قال آدم جاكوبسون، مدير متجر يبيع قمصانا عليها رمز الإمبراطورية الروسية: "لم نكن نعرف أنه كان تاجا ملكيا وأنه يرمز إلى روسيا. أنت أول من أخبرنا عن هذا" .

وأوضح أن شركته قد سحبت بالفعل هذا المنتج من البيع، ويمكن لجميع المشترين إرجاع الملابس المشتراة بالفعل واستعادة أموالهم.

المصدر:نوفوستي