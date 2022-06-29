مسؤول أمريكي: واشنطن لم تعرض على أنقرة تنازلات بشأن فنلندا والسويد

أشار مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إلى أن واشنطن "لم تقدم أي تنازلات لتركيا لإقناعها بقبول اتفاق تتخلى بموجبه عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول قوله إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار متعمدا منع الولايات المتحدة من أن تكون طرفا في المفاوضات أو أن تكون في موقف يمكن أن تطلب فيه تركيا إغراءات من الولايات المتحدة".

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وأضاف أن "تركيا لم تطلب أبدا من الولايات المتحدة أي شيء للانخراط في المحادثات".

إلا أنه لفت إلى أن واشنطن "لعبت دورا حاسما في المساعدة على التقريب بين الطرفين".

المصدر: "أسوشيتد برس"