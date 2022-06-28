النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في مقتل مهاجرين على سياج مليلية

أعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في مقتل 23 شخصا على الأقل خلال محاولة نحو ألفي مهاجر إفريقي دخول جيب مليلية الإسباني الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية.

وقال مكتب المدعي العام الإسباني في بيان له إنه "طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث" بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة، الأكثر دموية على الإطلاق عند الحدود بين المغرب والجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان حدود الاتحاد الأوروبي الوحيدة مع القارة الإفريقية.

وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة عبور السياج الفاصل بين مليلية والمغرب.

وعزت النيابة العامة هذا القرار إلى "خطورة الأحداث التي قد تكون مست الحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص".

وفي نيويورك اتهمت الأمم المتحدة كلا من المغرب وإسبانيا "باللجوء المفرط إلى القوة" ضد هؤلاء المهاجرين، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها ستيفان دوجاريك الثلاثاء.

وأضاف أن هذه الأحداث "يجب أن تكون محل تحقيق"، موضحا أن الأمم المتحدة لاحظت لجوءا مفرطا للعنف "على جانبي الحدود".

المصدر: "أ ف ب"