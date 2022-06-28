الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو

قال تشانغ جون، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، إن بكين قلقة للغاية بشأن الآثار المترتبة على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو.

وقال تشانغ جون في اجتماع لمجلس الامن الدولي: "مثل كل الدول المحبة للسلام في العالم، تتابع الصين عن كثب التعديلات الاستراتيجية للناتو وتشعر بقلق عميق ازاء التداعيات السياسية لما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي".

وأضاف أن "بعض قادة الناتو صوروا مؤخرا دولا أخرى على أنها تهديد. لكن الحقيقة هي أن الناتو نفسه يخلق مشاكل في أجزاء مختلفة من العالم".

المصدر: نوفوستي