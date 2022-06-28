 
مباشر

الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو

أخبار العالم

الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو
AP Mary Altaffer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tblt

قال تشانغ جون، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، إن بكين قلقة للغاية بشأن الآثار المترتبة على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو.

وقال تشانغ جون في اجتماع لمجلس الامن الدولي: "مثل كل الدول المحبة للسلام في العالم، تتابع الصين عن كثب التعديلات الاستراتيجية للناتو وتشعر بقلق عميق ازاء التداعيات السياسية لما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي".

وأضاف أن "بعض قادة الناتو صوروا مؤخرا دولا أخرى على أنها تهديد. لكن الحقيقة هي أن الناتو نفسه يخلق مشاكل في أجزاء مختلفة من العالم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا