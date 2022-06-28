قوات جمهورية لوغانسك تعتقل 12 مرتزقا أجنبيا قرب ليسيتشانسك

اعتقلت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية 12 مرتزقا أجنبيا قاتلوا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من ليسيتشانسك.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس" عن فيتالي كيسيليف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، تم اعتقال أكثر من 10 مرتزقة أجانب بالقرب من ليسيتشانسك، كانوا يحاولون الفرار من المدينة المحاصرة.

وبحسب قوله، ألقت قوات لوغانسك القبض على "12 شخصا من جنسيات مختلفة" قاتلوا إلى جانب أوكرانيا. وشارك المرتزقة في المعارك في روبيجني وكذلك في سيفيرودونيتسك. وفي ليسيتشانسك، تم القبض عليهم أخيرا".

وأضاف كيسيليوف أن المرتزقة الأجانب الذين تم القبض عليهم لن يحصلوا على وضع أسرى الحرب. وتابع: "ماذا سيحدث معهم (المرتزقة)؟ سيتم اتخاذ تدابير التحقيق معهم، سيعمل متخصصونا".

المصدر: تاس