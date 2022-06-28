 
مباشر

قوات جمهورية لوغانسك تعتقل 12 مرتزقا أجنبيا قرب ليسيتشانسك

أخبار العالم

قوات جمهورية لوغانسك تعتقل 12 مرتزقا أجنبيا قرب ليسيتشانسك
Reuters Carlos Barria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tblm

اعتقلت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية 12 مرتزقا أجنبيا قاتلوا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من ليسيتشانسك.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس" عن فيتالي كيسيليف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، تم اعتقال أكثر من 10 مرتزقة أجانب بالقرب من ليسيتشانسك، كانوا يحاولون الفرار من المدينة المحاصرة.

وبحسب قوله، ألقت قوات لوغانسك القبض على "12 شخصا من جنسيات مختلفة" قاتلوا إلى جانب أوكرانيا. وشارك المرتزقة في المعارك في روبيجني وكذلك في سيفيرودونيتسك. وفي ليسيتشانسك، تم القبض عليهم أخيرا".

وأضاف كيسيليوف أن المرتزقة الأجانب الذين تم القبض عليهم لن يحصلوا على وضع أسرى الحرب. وتابع: "ماذا سيحدث معهم (المرتزقة)؟ سيتم اتخاذ تدابير التحقيق معهم، سيعمل متخصصونا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا