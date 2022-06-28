طهران: بيان مجموعة السبع انتهاك صارخ للإنفاق النووي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بعض بنود بيان مجموعة السبع، معتبرة أنها تحمل "نوايا سياسية سيئة وغير مسؤولة لكنها لن تدفعنا للتخلي عن مواقفنا".

ورأت الخارجية في بيان أن "المزاعم التي وردت في البيان بشأن بلادنا كالعادة غير عادلة وأحادية ولا أساس لها من الصحة وتعكس الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة تجاه طهران وهي مزعزعة للأمن وتعيق الترتيبات الأمنية الداخلية في منطقة الخليج الفارسي".

وقالت: "هذا البيان انتهاك صارخ ومتعمد للاتفاق النووي وقرار 2231 لمجلس الأمن ويتغاضى عن عقوبات واشنطن القصوى ضد الشعب الإيراني، وعلى الدول السبع التعويض عن سياساتها الخاطئة واغتنام فرصة التفاوض".

المصدر: RT