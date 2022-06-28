السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة تجنيد لصالح "العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لتركيا

أفاد بيان مشترك بين السويد وفنلندا وتركيا بأن ستوكهولم وهلسنكي ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد لصالح "حزب العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لصالح تركيا.

وقال البيان إن "تركيا والسويد وفنلندا قررن تعزيز التعاون فيما بينهن في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".

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وأضاف أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".

وتابع أن "السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وكافة امتداداته وستمنعان تلك الأنشطة".

المصدر: "الأناضول"