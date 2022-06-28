بوتين يوقع قانونا يسهّل حصول متخصصي تكنولوجيا المعلومات على إقامة دائمة في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يمنح متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وأسرهم الحق في الحصول على تصريح إقامة دائمة في روسيا بطريقة مبسطة.

ووفقا للوثيقة التي تم نشرها على البوابة الرسمية الروسية للمعلومات القانونية، أشار مجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، ينص القانون على إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة بطريقة مبسطة، دون اضطرارهم للحصول على تصريح إقامة مؤقتة مسبقا.

وسيتم تطبيق هذه التفضيلات على متخصصي تكنولوجيا المعلومات من الدول الأجنبية الذين يتم تعيينهم للعمل في المنظمات المعتمدة. ولا ينطبق القانون على موظفي الكيانات القانونية الأجنبية الذين يقومون بأعمال التركيب والخدمات والضمان وإصلاحات ما بعد الضمان للمعدات الموردة إلى روسيا.

ويمكن إلغاء تصريح الإقامة إذا أنهى الأخصائي عقد العمل مع صاحب العمل ولم يحصل على وظيفة في منظمة مماثلة في غضون 30 يوما. أيضا، سيتم حرمان أفراد عائلات العمال المدعوين إلى روسيا من تصريح الإقامة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو إن غالبية المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عادوا إلى روسيا وأن التقارير عن "نزوح جماعي" لا أساس لها من الصحة.

المصدر: RT