هل ستنجر بريطانيا إلى حرب مع روسيا؟ ما رأي جونسون؟

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بعد قمة مجموعة السبع، إن بلاده لن تنجر إلى حرب بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في تصريح صحفي: "لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. وبالطبع نحن نعمل بجد لضمان ألا يتجاوز هذا الوضع أوكرانيا".

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنه من الضروري تقديم كل الدعم الممكن لأوكرانيا، وحثت على عدم السعي إلى تسوية سلمية مبكرة من شأنها أن تجعل كييف تقدم تنازلات على الأرض.

المصدر: وكالات