بعد بيان "القسام".. حالة من البلبلة داخل إسرائيل حول وضع الأسرى

أفادت مراسلة RT بأن الداخل الإسرائيلي يشهد حالة من البلبلة حول وضع الأسرى، وذلك بعد إعلان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة تدهور صحة أسير إسرائيلي موجود لدى الكتائب.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "مجموعة من النشطاء الإسرائيليين المهتمين بمساندة عائلة الأسيرين الإسرائيليين الجنديين أفيرا منغيستو وهشام السيد وعائلات الأسرى، يطالبون الحكومة بتزويد عائلات الأسرى، بمعلومات موثوقة وواضحة لا لبس فيها فيما يتعلق بحالة الأسرى لدى حماس، وعدم الاكتفاء بالتقييمات والتخمينات".

يذكر أن كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" تحتجز الجنديين أفيرا منغيستو وهشام السيد، بالإضافة إلى جثث الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

هذا ولم يحدد أبو عبيدة من هو الجندي الذي تدهورت حالته الصحية، لكنه تعهد بكشف ما يؤكد ذلك خلال الساعات المقبلة.

المصدر: RT