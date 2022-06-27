قائد بحرية الحرس الثوري يتحدث عن تضاؤل التواجد الأجنبي في الخليج

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن الوجود الأجنبي في منطقة الخليج تتضاءل، مشيرا إلى أن أعداء إيران يتواجدون في مياه الدول المجاورة.

وأشار تنكسيري إلى أنه "بعد الاستيلاء على ناقلة النفط الإيرانية من قبل اليونان بأوامر أمريكية، احتجزنا سفينتين يونانيتين، بكل قوة ودعم من قائد الثورة"، مبينا أنه "على الرغم من ارتفاع سرعة الرياح، قمنا بانزال جوي على ناقلة النفط اليونانية واستولينا على السفينتين ببراعة رغم أنها لم تكن في منطقة جغرافية واحدة، كانت إحداهما في بوشهر والأخرى في مياه هرمزجان، لكن تم احتجاز السفينتين بصورة متزامنة تقريبا.. لقد رأينا دعم القيادة في هذه العملية".

وأضاف: "لدينا جزر إستراتيجية في الخليج الفارسي لا يمكن إغراقها وهي تعمل لنا كحاملات طائرات"، مبينا "أننا نرصد المنطقة بأكملها حيث لدينا أطول خط ساحلي في الخليج".

وأفاد بـ"أننا نصنع أنواع الزوارق الحربية وستضاف قريبا مدمرة جديدة لأسطولنا البحري تحمل اسم الشهيد قاسم سليماني، وبإمكانها أن تحمل مروحية على متنها"، لافتا إلى "أننا نقوم بصنع أنواع الزوارق السريعة والتي بامكانها اطلاق الصواريخ وتتراوح سرعتها بين 70 إلى 90 عقدة بحرية".

المصدر: "ايرنا"