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مصدر إيراني: مفاوضات إلغاء الحظر ستبدأ في الدوحة غدا

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مصدر إيراني: مفاوضات إلغاء الحظر ستبدأ في الدوحة غدا
AP
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قال مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية لوكالة "ارنا" أن مفاوضات إلغاء الحظر، ستبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ستبدأ بحضور الفريق الإيراني المفاوض. 

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن إيران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة برفع الحظر وليس الأبعاد النووية. 

وقال: "لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وإنما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد".

المصدر: "ارنا"

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