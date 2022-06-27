اليونان تتهم تركيا بمحاولة إرسال أكثر من 1000 مهاجر إليها وتؤكد إبعادهم "بالوقت المناسب"

وجهت اليونان، اليوم الاثنين، اتهامات لتركيا بـ"محاولة إرسال حوالي 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه بالأيام الثلاثة الماضية، بعد رصد قواربهم وإبعادها "بالوقت المناسب".

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وفي مقابلة مع "ريل إف إم"، قال وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية اليوناني، يانيس بلاكيوتاكيس: "حاول المهربون الأتراك إنزال نحو 1130 لاجئا على الجزر اليونانية في الأيام الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أن "سلطات الموانئ اليونانية حددت مواقع قوارب المهربين وأوقفتها في 24 حادثا منفصلا".

واعتبر يانيس بلاكيوتاكيس أن "تركيا تواصل التصرف مثل دولة قرصنة، منتهكة القانون الدولي ومعرضة حياة الناس البائسين للخطر"، مجددا اتهام أنقرة بـ"تعزيز شبكات المهربين"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وعلى صعيد المطالبات الإقليمية، وجهت أثينا دعوة إلى أنقرة في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، الشهر الماضي، طلبن فبها "التوقف عن التشكيك في سيادتها على جزر بحر إيجه".

من جهته، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يشارك بعد الآن في الاجتماعات الثنائية مع القادة اليونانيين والتي تُعقد بانتظام منذ توقيع اتفاقية بين البلدين في العام 2010، كما اتهمت السلطات التركية اليونان بنشر قواتها في جزر بحر إيجه التي تفصل بين البلدين، في انتهاك لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

المصدر: "فرانس برس"