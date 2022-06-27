وزير الوحدة الكوري الجنوبي يتحدث عن توقيت إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية

أكد وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كوون يونغ سيه، اليوم الاثنين، أنه "لن يكون من المفاجئ أن تقوم كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية في أي وقت قريب".

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ولفت كوون يونغ سيه إلى "تركيز كوريا الشمالية على اتباع نهج "السلطة من أجل السلطة والمنافسة المباشرة" المتشدد، والذي ظهر خلال الجلسة العامة لحزب العمال الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر".

وقال وزير الوحدة: "لن يكون الأمر مفاجئا، حتى لو أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في أي توقيت".

كما أشار إلى "الحاجة للرصد الوثيق للأنشطة في بيونغ يانغ، بما في ذلك تعاملها مع وضع جائحة كورونا، واستجابتها لتفشي وباء النزلات المعوية الحادة".

وأضاف أن كوريا الشمالية "تسعى لاستغلال التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين"، فضلا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في "محاولة لتغيير الوضع الراهن بالأمن الإقليمي من خلال تطوير برنامجها النووي".

واستطرد كوون: "إن مثل هذا التغيير يشكل تحديا جادا وأساسيا للغاية بالنسبة لنا في طريقنا نحو تحقيق السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية، من خلال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتطبيع العلاقات بين الكوريتين".

يذكر أن تصريحات وزير الوحدة جاءت وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات ذات الصلة وتنتظر قرار الزعيم كيم جونغ أون.

المصدر: "يونهاب"