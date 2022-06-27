أمير عبد اللهيان لدى لقائه الكاظمي: إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران "لا تريد سوى الخير للمنطقة"، مشيدا بـ"جهود العراق لتعزيز عنصر الحوار بالمنطقة".

جاء ذلك في تصريح له لدى اجتماعه برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الأخير طهران.

وشدد أمير عبد اللهيان على "دعم إيران لاستمرار الهدنة في اليمن وضرورة إنهاء الحصار المفروض على شعب هذا البلد"، مؤكدا أن "إيران تؤمن بأن طريق الحل لمشاكل المنطقة يكون من داخل المنطقة نفسها".

كما ثمن "جهود العراق لتعزيز عنصر الحوار ودوره (العراق) البناء في المعادلات الاقليمية والحوار بين إيران والسعودية"، مشددا على أن "طهران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتدعم إعادة فتح سفارتي البلدين في عاصمتيهما".

في سياق آخر، لفت أمير عبد اللهيان إلى "القواسم المشتركة بين إيران ومصر"، معتبرا أن "تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الاسلامي".

من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى "مكانة ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطورات المنطقة وعلاقاتها الوثيقة مع العراق"، مؤكدا أن "بلاده جادة في تنمية العلاقات الثنائية وستواصل دورها الباعث على الثقة في المنطقة".

وشدد على "ضرورة التطوير الشامل للعلاقات ومعالجة المعوقات المحتملة"، موضحا أن "العراق سيواصل جهوده الرامية الى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ناقش الجانبان التطورات بالمنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والسفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق.

المصدر: "إرنا"