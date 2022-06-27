السيول و الفيضانات تجرف جسورا تركية وتقطع طرق جورجيا مع روسيا (فيديو)

شهدت المناطق الواقعة في شمال تركيا هطول أمطار غزيرة، تسببت في سيول جرفت الطرق، ما دفع السلطات إلى إعلان أعلى درجات الخطر التي يرمز إليها باللون الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات أصدرت تحذيرات للمواطنين من أن مستوى المياه في الأودية والأنهار قد وصل إلى نقطة الفيضان.

كذلك أغلقت السطات التركية الطريق السريع الرابط بين كاستامانو وإينبولي أمام حركة المرور بسبب انهيار الانهيارات.

وفي منطقة سوتشي الروسية بإقليم كراسنودار لا زال البحث عن سياح مفقودين متواصلا.

تجدر الإشارة إلى أن سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار تسبب في انجراف مركبات سياح إلى البحر.

وفي وقت سابق، قال عمدة سوتشي ، أليكسي كوبايغورودسكي، إن منطقة لازاريفسكي في المنتجع تضررت بسبب العواصف والأمطار، ما تسبب في تدمير 98 منزلا، كما انجرفت عدة سيارات إلى البحر.

وفي نفس السياق أعلنت السلطات الجورجية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ وإغلاق الطريق الرابط بين روسيا وجورجيا بسبب تدهور الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات