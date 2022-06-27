رئيس الوزراء الأسترالي: التحالف الروسي الصيني في المحيطين الهندي والهادئ يحمل "أهمية استراتيجية"

صرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بأن التعاون المتنامي بين روسيا والصين يحمل أهمية استراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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جاء ذلك في كلمة له لإذاعة "إيه بي سي" ABC اليوم الاثنين، عقب وصوله للمشاركة في اجتماع قادة حلف "الناتو"، المنعقد في برلين 28-30 يونيو، حيث أشار ألبانيزي إلى أن هذه القمة تأتي في "وقت حرج لجميع ديمقراطيات العالم".

وتابع ألبانيزي: "نعلم أن هناك تحالفا بين روسيا والصين، ويحمل هذا التعاون أهمية استراتيجية كبيرة لجميع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، نظرا للتنافس الجيوسياسي القائم هناك اليوم".

وتعقد قمة "الناتو" في الفترة من 28-30 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيحضرها قادة 4 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان. كما أنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الأسترالي سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات الحلف، يتوجه بعدها إلى باريس، حيث سيجري هناك محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

المصدر: تاس