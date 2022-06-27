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إيران تعلق على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة

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إيران تعلق على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة
AP Saudi Royal Palace
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات في ملف المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، معلقة على زيارات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتصريحاته الأخيرة.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نقل بعض النقاط من الجانب السعودي".

وتابع: "وكما سمعنا، الطرف السعودي مستعد لرفع مستوى التمثيل في المفاوضات، وسوف يتم تحديد موعد الجولة القادمة، وهناك وفود فنية سوف نتبادلها للتمهيد من أجل إعادة فتح السفارات"، مضيفا: "الطرف السعودي مستعد لرفع مستوى التمثيل في المفاوضات ومواصلتها على المستوى الدبلوماسي".

وتعليقا على زيارات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتصريحاته الأخيرة، أوضح خطيب زادة قائلا: "دعونا السلطات السعودية لعدم الادلاء بتصريحات متناقضة مع ما تقولوه في جلسات الحوار الخاصة".

وأردف: "هناك ملفات خلافية بين إيران والسعودية، ولكن بغض النظر عنها العلاقات بين البلدين مهمة للعالم الإسلامي برمته، ونتابع مسار المفاوضات مع السعودية".

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المصدر: RT

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