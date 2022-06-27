بريطانيا تخصص أكثر من 12 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية للسكك الحديد في أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن المملكة ستقدم ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني (12.28 مليون دولار) لإصلاح البنية التحتية للسكك الحديد في أوكرانيا لتصدير الحبوب.

وتبحث بريطانيا مع الحكومة الأوكرانية كيفية زيادة طاقة السكك الحديد إلى الحد الأقصى، لضمان حركة القطارت وإخراج الحبوب، حسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، من أن نقص الحبوب في السوق العالمية يهدد بأزمة غذائية.

واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع.

في الوقت نفسه، تحاول كييف إعاقة تصدير حبوبها، بالإضافة إلى تعريضها كميات كبيرة منها للحرق.

كذلك قامت القوات الأوكرانية بزرع ألغام في البحر الأسود، ما أعاق نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.

المصدر: نوفوستي