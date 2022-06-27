عامل متجر في الولايات المتحدة يضرب محامي ترامب السابق!

تعرض رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، للضرب من قبل عامل سوبر ماركت في نيويورك.

وقال جولياني لصحيفة نيويورك بوست: "فجأة شعرت بضربة على ظهري. لا أعرف ما إذا كانوا قد ساعدوني على عدم السقوط، لكنني كدت أن أسقط .. أشعر بهذا الألم الرهيب في ظهري".

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وبحسب قوله، وصفه المهاجم بـ "حثالة" و "أحد أولئك الذين سيقتلون النساء"، في إشارة على الأرجح إلى القرار الأخير للمحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى ضمانات الحق في الإجهاض.

ونقل جولياني عن المهاجم قولها "تعتقد أنك تنقذ الأطفال، لكنك ستقتل النساء".

وكانت المحكمة العليا قد ألغت يوم الجمعة قرارا عمره نحو 50 سنة، كان يضمن الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي، ما يعني حظر الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.

وسيتعين على سلطات الولايات اتخاذ القرارات بشأن تشريعاتها حول الإجهاض. ويدور الجدل في العديد من الولايات، حيث يدعو التيار المحافظ من الجمهوريين إلى حظر الإجهاض، ويعارضه الديمقراطيون بشدة.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه مع إلغاء هذا القرار دخل حظر الإجهاض حيز التنفيذ في 6 ولايات.

المصدر: نوفوستي