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نقابات سائقي الشاحنات في فرنسا تدعو إلى التعبئة العامة للإضراب

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نقابات سائقي الشاحنات في فرنسا تدعو إلى التعبئة العامة للإضراب
AP Manu Fernandez
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دعت نقابات سائقي الشاحنات في فرنسا إلى التعبئة العامة لتنظيم إضراب وطني شامل اعتبارا من فجر الاثنين، وذلك للمطالبة برفع الأجور.

وحسب مراسلتنا في فرنسا، فإنه يتوقع إغلاق عشرين موقعا صناعيا كبيرا فجر اليوم الاثنين 27 يونيو، بحسب نقابات النقل البري الفرنسية، التي تطالب بالتعبئة الوطنية لزيادة الأجور.

وينضم سائقي الشاحنات بذلك إلى عمال السكك الحديدية وعدد متنام من العاملين في قطاعات مختلفة من النفط والمطارات والنقل الجوي الذين طالبوا بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وينظمون إضرابات لدعم مطالبهم.

المصدر: RT

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