ماتفينكو: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا ولكن يجب قبول شروط موسكو

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، أن موسكو منفتحة على المفاوضات مع كييف، ولكن يجب على أوكرانيا أن تقبل شروط روسيا.

وقالت ماتفيينكو لقناة STV البيلاروسية: "روسيا مستعدة للمفاوضات اليوم، لكنها ليس بشكل استعراضي، لا نقوم بالثرثرة هنا. يجب قبول الشروط التي حددناها بوضوح وبشكل دقيق".

وأشارت إلى أن الغرب لم يكن مهتما بمفاوضات روسيا مع أوكرانيا منذ البداية، على الرغم من أن موسكو لم تغادرها.

المصدر: نوفوستي