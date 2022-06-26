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الشرطة التركية تفرق مسيرة للمثليين في اسطنبول وتعتقل أكثر من 150 شخصا

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الشرطة التركية تفرق مسيرة للمثليين في اسطنبول وتعتقل أكثر من 150 شخصا
Globallookpress
الشرطة التركية - مسيرة للمثليين
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشرطة التركية فرّقت "مسيرة الفخر" للمثليين واعتقلت أكثر من 150 شخصا بينهم مصور الوكالة.

وأشارت إلى أن "شرطة مكافحة الشغب داهمت عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت عشوائيا أشخاصا بينهم صحافيون، قبل بدء المسيرة".

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم التي أغلقت تماما أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح. 

وبعد "مسيرة الفخر" عام 2014 في اسطنبول التي شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، باتت السلطات التركية تحظر كل عام هذه المسيرة لأسباب تقول إنها أمنية.

وأصر مئات المتظاهرين الذين كانوا يرفعون أعلام قوس قزح على المضي في مسيرتهم في تحد للشرطة.

وهتفوا "المستقبل شاذ"، مضيفين: "نحن هنا. نحن شاذون. ولن نذهب إلى أي مكان".

وذكرت جمعية "كايوس جي أل" على "تويتر" إن "الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 150 مشاركا في المسيرة وناشطا".

وقالت الجمعية إن ثمانية آخرين اعتقلوا في مدينة إزمير الغربية.



المصدر: "أ ف ب" 

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