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لوغانسك: العديد من موظفي مكتب زيلينسكي يتواجدون في ليزيتشانسك ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم

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لوغانسك: العديد من موظفي مكتب زيلينسكي يتواجدون في ليزيتشانسك ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم
Sputnik
قوات جمهورية لوغانسك
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أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك عن وجود العديد من موظفي مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفيعي المستوى في ليزيتشانسك غرب الجمهورية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقالهم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن السلطات قولها: "بالإضافة إلى العديد من المرتزقة الأجانب في ليسيتشانسك، فهناك العديد من الموظفين رفيعي المستوى في مكتب زيلينسكي".

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وأضافت: "حاليا يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهم من التسلل إلى خارج المدينة".

المصدر: "تاس" 

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