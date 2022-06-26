لابيد يطلع على الشؤون السياسية والأمنية الحساسة تمهيدا لتوليه منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية

بدأ مكتب رئاسة وزراء إسرائيل بإطلاع وزير الخارجية، يائير لابيد، على الشؤون السياسية والأمنية الحساسة تمهيدا لتوليه منصب رئيس الحكومة بعد التصويت على حل الكنيست بالقراءات الأخيرة.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يتم حل الكنيست بالقراءات الأخيرة غدا الاثنين، أو الثلاثاء، كحد أقصى، وذلك لقطع الطريق أمام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة، من إمكانية النجاح في تشكيل حكومة بديلة.

من جهته، قال نتنياهو إنه "لن يسمح بضم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلى حكومة يشكلها ووصفها بمعاداة السامية ودعم الإرهاب".

هذا وبدأت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل بمناقشة مشروع القانون القاضي بمنع من قدمت بحقه لائحة اتهام من تشكيل حكومة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، أنه "سيدعم مشروع القانون ولن يسمح بعودة نتنياهو".

وأشار بن غفير، من حزب "القوة اليهودية" إلى أن "هذا القانون يعتبر بمثابة تصفية سياسية لا يستهدف نتنياهو فقط، ويهدد حق الاقتراع للإسرائيليين".

المصدر: RT