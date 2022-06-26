رئيس الحكومة الإسرائيلية يتوجه بطلب إلى جميع الوزراء قبل حل الكنيست

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بطلب إلى جميع الوزراء في الأيام والساعات المتبقية، قبل حل الكنيست.

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وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال نفتالي بينيت: "لأول مرة منذ سنوات، انتهى الحصاد في البلدات المجاورة لقطاع غزة بهدوء ونجاح، من دون بالونات حارقة أو نيران أو صواريخ حماس".

وأضاف بينيت: "أود أن أذكر الجميع أنه بعد يومين من ولاية حكومتنا، أشعلت حماس 26 حريقا، وكان هذا روتينا يوميا لمزارعي النقب الغربي، ولسنوات، دفعت إسرائيل تعويضات للمزارعين مقدما حتى يتمكن المزارعون من الحصاد مبكرا عندما لا تكون منتجاتهم ناضجة، وبالتالي تكون ذات جودة أقل، وبدلا من منع حرائق "حماس"، تعاملت الحكومات الإسرائيلية مع محاولة التعويض عن الحرائق كما لو كانت من فعل "جي دي"..هذا لم يفعل..نجحنا معا، ولأول مرة منذ 15 عاما، في توفير الأمن الكامل لسكان عسقلان وسديروت والتجمعات المجاورة لقطاع غزة، ولا يمكننا العودة إلى الوراء".

وأكمل: "قريبا، وللأسف، ستتجه إسرائيل نحو انتخابات، لن يكون من الممكن خلالها اتخاذ إجراءات حكومية معينة..لذلك أطلب من جميع الوزراء، في الأيام والساعات المتبقية، إخلاء مكاتبهم من أجل الإسراع في تنفيذ ما يمكن القيام به قبل حل الكنيست..تستمر مسؤوليتنا تجاه مواطني إسرائيل حتى في فترة الانتخابات".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يسعدني أننا سننجح اليوم في تنفيذ سلسلة من المشاريع بما في ذلك إعادة تأهيل طبريا، وخطة الطوارئ التي وضعها وزير النقل للتعامل مع الاختناقات المرورية، والمساعدة الإسكانية للمحاربين القدامى في جيش تحرير السودان الذين كانوا معنا في لبنان والذين نحتاج إلى الاعتناء بهم والذين ظلوا عالقين منذ سنوات عديدة، وخطة لتعبئة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية للابتكار المناخي، بقيادة وزارة العلوم والابتكار وحماية البيئة، وبالطبع، وزارات المالية، وإجراءات لتقديم إعفاء من التأشيرة للمسافرين إلى الولايات المتحدة..لا يزال هناك الكثير لتفعله وفي اليوم أو اليومين التاليين ستتمكن من القيام بكل ما تستطيع".

واستطرد نفتالي بينيت: "كانت هذه حكومة ممتازة، تعتمد على ائتلاف معقد..توجد هنا مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا كيف ينحون الخلافات الأيديولوجية جانبا، ويتفوقون ويتصرفون من أجل إسرائيل..هناك حكومات استمرت لكنها حققت القليل من الإنجازات، كانت حكومتنا قصيرة العمر وذات إنجازات عظيمة، حكومة "معا من أجل الشعب" التي أنجزت الأمور..كان هذا المصطلح سوف نتذكره جيدا وسيكون لكل واحد منا نصيب فيه".

المصدر: RT