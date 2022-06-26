لندن: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة

أعلنت الحكومة البريطانية، أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وفي اليوم الأول من قمة "مجموعة السبع" (G7)، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا: "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية"، على حد قوله.

ويعقد قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة) قمتهم السنوية في قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا، حيث سيلتقي قادة بعض الدول الكبرى، وبينهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش في جبال الألب البافارية.

ونشر آلاف من رجال الشرطة لضمان أمن القمة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل في مجمع فاخر عند سفح الجبال، في حين سار آلاف المتظاهرين على بعد نحو مئة كيلومتر من المكان أمس السبت في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعملٍ أقوى لصالح المناخ من دون تسجيل حوادث تذكر.

المصدر: "فرانس برس"