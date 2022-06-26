شاهد بالفيديو.. موكب بوتين يتوجه للكرملين ليلا.. وبيسكوف يؤكد أن كل شيء على ما يرام

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقم بعقد أي اجتماعات طارئة الليلة الماضية في الكرملين.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة بوتين ليلا إلى الكرملين مرتبطة بأي اجتماع طارئ: "لا. ليس الأمر كما يشاع. كل شيء على ما يرام".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن موكب بوتين توجه بشكل عاجل إلى الكرملين الليلة الماضية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، وسط فرضيات محتملة لعقد اجتماع طارئ.

المصدر: نوفوستي