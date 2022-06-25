السلطات المولدوفية ترفع الحظر المفروض على تصدير القمح والدقيق

قررت لجنة حالات الطوارئ في مولدوفا في اجتماع يوم السبت رفع الحظر المفروض على تصدير القمح والدقيق.

وقال مجلس الوزراء المولدوفي أن لجنة حالات الطوارئ قررت إلغاء حظر تصدير القمح أو دقيق القمح من جمهورية مولدوفا. ودخل قرار اللجنة حيز التنفيذ في وقت نشره.

وعدت السلطات في وقت سابق بالنظر في مسألة إلغاء الصادرات، حيث احتج المزارعون في مولدوفا في أجزاء مختلفة من البلاد هذا الأسبوع. وكانت مطالبهم مرتبطة، من بين أمور أخرى، بإلغاء السلطات لتصدير القمح أو شراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من الحبوب من المزارعين المحليين لاحتياطي الدولة.

المصدر: نوفوستي