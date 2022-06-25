عسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية يتهمون قيادتهم بالتخلي عنهم
Legion-Media ZUMA Press
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اتهم عسكريون أوكرانيون يقاتلون في دونباس القيادة في كييف بالتخلي عنهم ليواجهوا مصيرهم.
ونقل مراسل سي بي سي نيوز، نيل هاور عن عسكريين أوكرانيين قولهم إن السلطات الأوكرانية في كييف تركت القوات المسلحة الأوكرانية لتموت في دونباس.
وقال عسكريون للمراسل الأمريكي، إنه على الرغم من الأنباء عن توفير آلاف القطع من الاسلحة والمعدات العسكرية الغربية، إلا أنهم لم يروا أيًا من هذا في وحداتهم.
المصدر: ريا نوفوستي