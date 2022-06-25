بوريل من طهران: محادثات الملف النووي الإيراني ستستأنف في الأيام المقبلة

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، خلال زيارة لطهران، أن "المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني ستستأنف في الأيام المقبلة".

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإيرانية طهران، أوضح جوزيب بوريل قائلا: "سنستأنف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة" في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وأضاف بوريل: "الهدف الأساسي لزيارتي هو كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد، وكسر الجمود في المحادثات".

من جانبه، قال وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان: "نأمل في أن یقوم الجانب الأميرکي هذه المرة بإجراءات مسؤولة في مسار المفاوضات والتوصل إلى نقطة نهائية للاتفاق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إسنا".

وتابع أمير عبد اللهيان: "أجرينا مباحثات تفصيلية وايجابية مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "حفظ وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد يأتي ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة تعاونها مع قارة أوروبا، وبما يشمل كافة الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي"، وفق وكالة "إرنا".

واستطرد: "نحن مستعدون لبدء المفاوضات في غضون الايام القادمة"، مؤكدا أن "الحكومة الايرانية تولي أهمية الى مصالح شعبها".

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم، جوزيب بوريل، في أول زيارة له إلى طهران، بعهد الحكومة الايرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.

المصدر: "أ ف ب"