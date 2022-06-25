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إلغاء مسيرة للمثليين في النرويج بعد حادث إطلاق نار أسفر عن قتلى وجرحى بالعاصمة أوسلو

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إلغاء مسيرة للمثليين في النرويج بعد حادث إطلاق نار أسفر عن قتلى وجرحى بالعاصمة أوسلو
Gettyimages.ru
أوسلو
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أفاد منظمو مسيرة "الكبرياء" الخاصة بالمثليين التي كان من المقرر إجراؤها في العاصمة النرويجية أوسلو بعد ظهر اليوم السبت بإلغائها بعد حادث إطلاق نار وقع قرب حانة للمثليين ليل أمس.

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وكتب منظمو المسيرة في "فيسبوك": "تم إلغاء جميع الأحداث المرتبطة بأوسلو برايد" بعد توصيات "واضحة" من قبل الشرطة"، وفق "فرانس برس".

وأوضحت  الشرطة في وقت سابق أنها تحقق في حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 على الأقل، على أنه "هجوم إرهابي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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