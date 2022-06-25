"فرانس برس": الشرطة النرويجية تحقق في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشرطة النرويجية تحقق في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو.

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وأوضحت الشرطة النرويجية أنها تتعامل مع حوادث إطلاق النار المميتة التي أسفرت عن قتلى بالقرب من حانات في وسط أوسلو خلال الليل على أنها "هجوم إرهابي"، حيث جاء في بيانها: "الشرطة تحقق في الأحداث باعتبارها عملا إرهابيا".

ويأتي ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة النرويجية المشتبه به في إطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو، الذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات