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الشرطة الأمريكية تحتجز عددا من المحتجين على إلغاء حق الإجهاض في نيويورك

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الشرطة الأمريكية تحتجز عددا من المحتجين على إلغاء حق الإجهاض في نيويورك
AP
الاحتجاجات على إلغاء حق الإجهاض في نيويورك
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أفاد نشطاء أمريكيون باحتجاز عدد من المشاركين في الاحتجاجات على إلغاء حق الإجهاض حاولوا الليلة الماضية عرقلة حركة المرور في أحد الشوارع المركزية لمانهاتن بنيويورك.

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وقبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، اصطف عشرات المحتجين دفاعا عن حق الإجهاض عبر شارع 6، بالقرب من تقاطع مع شارع 42 حيث عرقلوا حركة المرور.

ودعا رجال الأمن المتظاهرين في البداية إلى مغادرة الطريق ثم احتجزوا عددا منهم، مما سمح باستعادة حركة المرور فيه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الاحتجاجات التي شهدتها نيويورك الليلة الماضية كانت تحمل طابعا سلميا في الأصل. وتفرق الجزء الرئيسي من المحتجين البالغ عدة آلاف في المساء بعد بدء هطول الأمطار. بقي عدة مئات من النشطاء في حدائق المدينة في مانهاتن ومنطقة محطة القطارات المركزية حتى الليل.

وأعلن النشطاء عن نيتهم مواصلة الاحتجاجات في الأيام القريبة القادمة. ويشارك في هذه الاحتجاجات ممثلون عن حركات ومؤسسات يسارية مختلفة تدافع أيضا عن عدد آخر من المطالب السياسية والاجتماعية ومن بينها حماية حقوق المواطنين السود والأقليات الجنسية ووقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المصدر: تاس

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