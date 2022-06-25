خمس دول تطلق آلية "شراكة في المحيط الأزرق"

أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا آلية "شراكة في المحيط الأزرق"، وفقا للبيان المشترك الصادر عن البيت الأبيض.

وقال البيان "أطلقت دولنا الخمس اليوم آلية غير رسمية شاملة لدعم أولويات المحيط الهادئ بشكل أفضل وأكثر فعالية شركاء في المحيط الأزرق (PBP)".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تهدف، على وجه الخصوص، إلى دعم الإقليمية في المحيط الهادئ وتوسيع التعاون بين بلدان منطقة المحيط الهادئ وبقية العالم.

المصدر: نوفوستي