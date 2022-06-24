رئيسة مولدوفا: سيتعين حل قضية ترانسنيستريا من أجل انضمامنا للاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأنه سيتعين على البلاد حل قضية ترانسنيستريا غير المعترف بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئيسة في حديث لقناة "برايم" التلفزيونية المحلية، يوم الجمعة: "يجب تسوية النزاع في ترانسنيستريا إلى جانب القضايا الأخرى قبل أن نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "لكنني أعتقد أن الأفق الأوروبي قد يجعل البحث عن الحل أسهل"، معتبرة أن النزاع لن يعرقل التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

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وفي معرض حديثها عن التهديدات المزعومة من قبل روسيا، قالت ساندو: "لا توجد لدينا معلومات حول أن روسيا تعتزم مهاجمة مولدوفا".

وأضافت أن "المعلومات التي تتوفر لدينا اليوم تتيح لنا الشعور بالأمان، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد نصف السنة على سبيل المثال".

يذكر أن جمهورية ترانسنيستريا أعلنت انفصالها عن مولدوفا من طرف واحد في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي. وبعد صدامات مسلحة بين قوات الطرفين، لم تثمر مفاوضات السلام عن تسوية للنزاع. ونشرت في الجمهورية غير المعترف بها قوات حفظ السلام الروسية منذ عام 1992.

المصدر: تاس