مندوب روسي: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي لا يضمن لها شيئا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن حصول أوكرانيا على صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي لا يضمن لها النتيجة الإيجابية.

وقال تشيجوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "الحصول على صفة المرشح بحد ذاته لا يضمن النتيجة الإيجابية لتلك المفاوضات التي ستبدأ عاجلا أم آجلا".

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وأضاف أن الانضمام للاتحاد الأوروبي سيتطلب جهودا كبيرة من جانب أوكرانيا، مضيفة أنها "يجب أن تكون جهودا حقيقية لإصلاح الاقتصاد والنظام القانوني وغير ذلك، ولن تكفي هنا الدعاية والأكاذيب المعادية لروسيا".

يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي قررت يوم الخميس منح أوكارنيا ومولدوفا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد.

المصدر: تاس