اعتبر وزير الشؤون الداخلية الصربي ألكسندر فولين، الجمعة أن أوكرانيا، التي لا تلبي المعايير الاوروبية اللازمة، حصلت على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي فقط بسبب صراعها مع روسيا.

ونقلت عنه منصة "ألو" الالكترونية عن الوزير قوله: "قرر الاتحاد الأوروبي التوقف عن الإدعاء بوجود قواعد موحدة لكل من يريد الانضمام إلى هذه المنظمة. لقد أصبحت أوكرانيا مرشحة لعضوية (الاتحاد الأوروبي) على الرغم من عدم استيفائها للمعايير التي يتم تطبيقها بعناية على دول البلقان".

وأضاف الوزير "لقد تجاوزت كييف عدة عقود من الضغوط والابتزازات والبيروقراطية، ولم تضطر لمحاربة الفساد أو الوفاء بالمعايير في مجال العدالة أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

ووفقا له، "من أجل الحصول على هذا الوضع، كييف ما عليها سوى الدخول في صدام مع روسيا".

وقررت قمة الاتحاد الأوروبي الخميس منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. قرار القمة، يجب أن تتم المصادقة عليه رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي.