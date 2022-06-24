مراسل RT: قوات لوغانسك تسيطر بشكل كامل على منطقتي زولوتويه وغورسكويه - فيديو

أكد مراسل قناة RT مكسيم الطوري، تمكن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية من بسط سيطرتها الكاملة على منطقتي زولوتويه وغورسكويه، بعد قتل وأسر وفرارا المسلحين الأوكرانيين.

وأوضح مقطع فيديو نشره مراسل RT أن قسم من القوات الأوكرانية التي كانت محاصرة في المنطقتين في الأيام الأخيرة، تمكن من الهرب، بينما تم القضاء على آخرين، فيما استسلم العشرات من العسكريين والمسلحين الأوكرانيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ممثل الإدارة العسكرية لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو، عن خضوع قريتي غورسكويه وزولوتويه في لوغانسك للسيطرة الكاملة للقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، بينما تمت تصفية مجموعة الجيش الأوكراني المحاصرة في هذه المنطقة.

المصدر: RT