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فون دير لاين: 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص الغاز الروسي

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فون دير لاين: 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص الغاز الروسي
Gettyimages.ru Chris De Vogel / EyeEm
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي إما معزولة تماما عن الغاز الروسي، أو جزئيا.

وأوضحت فون دير لاين في إفادة صحفية اليوم الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "نحن نرى هذه الصورة ليس فقط للأسبوع والشهر الماضيين، ولكن أيضا للعام الماضي بأكمله. عندما تنظرون إلى مرافق غازبروم الممتلئة أو من الأفضل القول، غير الممتلئة".

وأضافت: "في العام الماضي، تم الوصول إلى أدنى مستوى في 10 سنوات من حيث عدم ملء مرافق تخزين الغاز. وبالطبع، يجب القول إن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الآن إما معزولة تماما عن الغاز الروسي، أو جزئيا"، لافتة إلى ان الاتحاد الأوروبي "يأمل الآن في الأفضل ويستعد للأسوأ".

المصدر: RT

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