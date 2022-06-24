مسؤول إسرائيلي سابق يكشف أسماء الدول المرجح استهداف إسرائيليين فيها

قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال هايمان تامير قد أكد أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

ولفت الجنرال هايمان تامير إلى أن منطقة الشرق الأقصى مرشحة لاستهداف إسرائيليين فيها.

ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במיל' @HaymanTamir, ל-@liat_regev: ייתכן שאיראן תנסה לפגוע בישראלים בזירות נוספות, שבהן הנוכחות הישראלית דלה יותר, כמו המזרח הרחוק • לישראל עדיף הסכם גרעין בעת הזו, הזמן שייתן ההסכם יאפשר לישראל לחזק את יכולותיה המבצעיותhttps://t.co/WcXPv3qdw6#בחציהיום — כאן | רשת ב (@ReshetBet) June 24, 2022

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