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مسؤول إسرائيلي سابق يكشف أسماء الدول المرجح استهداف إسرائيليين فيها

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف أسماء الدول المرجح استهداف إسرائيليين فيها
Gettyimages.ru
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قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال هايمان تامير قد أكد أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

ولفت الجنرال هايمان تامير إلى أن منطقة الشرق الأقصى مرشحة لاستهداف إسرائيليين فيها.

المصدر: twitter.com/ReshetBet

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