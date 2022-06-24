الخارجية الروسية لسفير الاتحاد الأوروبي: تحميل موسكو مسؤولية قطع إمدادات الحبوب أمر غير مقبول

أعلن نائب وزيرالخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، لسفير الاتحاد الأوروبي في موسكو، ماركوس إيديرير، أن حملة الغرب لتحميل روسيا المسؤولية عن الانقطاع في إمدادات الحبوب أمر غير مقبول.

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وجاء في تعليق صدر عن فيرشينين ونشر على موقع الوزارة، اليوم الجمعة: "تم خلال الاجتماع بحث موضوع الأمن الغذائي. وقدم الجانب الروسي توضيحات مبررة لأسباب تعميق القضايا في المجال الغذائي التي أثارتها جائحة فيروس كورونا وتدمير الحلقات الصناعية واللوجستية وكذلك قرارات الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة والمناخ وتداعيات العقوبات الأوروبية والأمريكية غير الشرعية".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ ممثل الاتحاد الأوروبي بأن الحملة الدعائية لتحميل روسيا المسؤولية عن الانقطاعات في إمدادات الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية والتي يجريها الغرب، أمر غير مقبول".

المصدر: نوفوستي