 
مباشر
عاجل
بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف

الخارجية الروسية لسفير الاتحاد الأوروبي: تحميل موسكو مسؤولية قطع إمدادات الحبوب أمر غير مقبول

أخبار العالم

الخارجية الروسية لسفير الاتحاد الأوروبي: تحميل موسكو مسؤولية قطع إمدادات الحبوب أمر غير مقبول
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tar8

أعلن نائب وزيرالخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، لسفير الاتحاد الأوروبي في موسكو، ماركوس إيديرير، أن حملة الغرب لتحميل روسيا المسؤولية عن الانقطاع في إمدادات الحبوب أمر غير مقبول.

إقرأ المزيد
بوريل: هناك تقدم ما في مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية
بوريل: هناك تقدم ما في مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية

وجاء في تعليق صدر عن فيرشينين ونشر على موقع الوزارة، اليوم الجمعة: "تم خلال الاجتماع بحث موضوع الأمن الغذائي. وقدم الجانب الروسي توضيحات مبررة لأسباب تعميق القضايا في المجال الغذائي التي أثارتها جائحة فيروس كورونا وتدمير الحلقات الصناعية واللوجستية وكذلك قرارات الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة والمناخ وتداعيات العقوبات الأوروبية والأمريكية غير الشرعية".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ ممثل الاتحاد الأوروبي بأن الحملة الدعائية لتحميل روسيا المسؤولية عن الانقطاعات في إمدادات الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية والتي يجريها الغرب، أمر غير مقبول".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا