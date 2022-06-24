الزعيم السابق لحزب المحافظين: ارحل يا جونسون!

دعا زعيم حزب المحافظين السابق مايكل هوارد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الاستقالة بعد خسارة حزب المحافظين لمقعدين في الانتخابات الفرعية.

واقترح هوارد على وزراء الحكومة التفكير في التحرك ضد رئيس الوزراء إذا تمسك بمنصبه، مشددا على أن "الحزب والأهم من ذلك بلدنا سيكون أفضل حالا في ظل قيادة جديدة".

وأضاف: "على أعضاء مجلس الوزراء النظر بعناية فائقة في مواقفهم".

ويأتي تصريح هوارد بعد استقالة رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن في أعقاب الخسائر الساحقة للحزب في ديفون وغرب يوركشاير.

في رسالته إلى رئيس الوزراء، قال دودن: "لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد. يجب أن يتحمل شخص ما المسؤولية وقد خلصت إلى أنه في ظل هذه الظروف، لن يكون من الصواب أن أبقى في منصبي".

ووفقا لمصادر حزب المحافظين فإن جونسون تفاجئ باستقالة دودن.

المصدر: "الإندبندنت"