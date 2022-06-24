إيران تدعو للإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة من قبل الولايات المتحدة

قدمت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي التعازي للشعب الأفغاني بضحايا الزلزال المدمر الأخير، داعية إلى الإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة من قبل الولايات المتحدة.

ودعت إرشادي في كلمتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، والإفراج عن الأصول الأفغانية من قبل الدول التي صادرتها أو جمدتها خلافا للمعايير الإنسانية الدولية.

وشددت على التزام إيران الراسخ بالهدف السامي المتمثل في حماية المدنيين، وكذلك منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وضرورة ملاحقة الجناة والتزام جميع الدول بحماية جميع المواطنين وخاصة الأطفال والشباب في الظروف الإنسانية الكارثية.

وأشارت إلى أنه "على الأقل منذ عام 2005، أثار عدد من البلدان مخاوفها وتساؤلاتها مرارا وتكرارا حول المفهوم الجديد لمسؤولية الحماية، لا سيما نطاقها وتطبيقها، فضلا عن تفسيراتها"، مشددة على أنه "من الضروري معالجة هذه المخاوف ومراجعتها في تقرير الأمين العام. يجب على الأمم المتحدة أن تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الدول الأعضاء وأن تتعامل معها على قدم المساواة".

المصدر: irna