فنزويلا.. أحكام بالسجن على مجموعة من الضباط المتمردين

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن نشطاء حقوق الإنسان بأن السلطات الفنزويلية أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى نحو 16 سنة على مجموعة من الضباط الذين تمردوا أثناء الاحتجاجات في 2019.

وحكم على قائد التمرد لويس باندريس بالسجن 15 سنة و9 أشهر، حسبما ذكر مدير منظمة "فورو بينال" غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان ألفريدو روميرو.

وصدرت بحق الأفراد الآخرين في الجماعة أحكام بالسجن 7 سنوات و9 أشهر.

وأشار روميرو إلى أن أهالي المتهمين قدموا شكاوى بشأن تعرض السجناء للتعذيب، لكن السلطات لم تنظر ولم تحقق فيها.

وكان باندريس قد أعلن إضرابا عن الطعام في بداية السنة، احتجاجا على المماطلة في محاكمته، لكنه أنهاه بعد أيام من ذلك.

يذكر أن السلطات الفنزويلية ألقت القبض على مجموعة من الضباط في الحرس الوطني بعد محاولتهم الاستيلاء على مركز قيادة في أحد أحياء كاراكاس في يناير 2019 في أعقاب إعلان رئيس البرلمان آنذاك المعارض خوان غوايدو تولي منصب الرئاسة مؤقتا في تحد للرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: فرانس برس