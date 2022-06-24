دراسة تكشف عن زيادة الإقبال على مواقع RT و"سبوتنيك" في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة زيادة في زيارات موقعي RT و"سبوتنيك" بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لدراسة أجرتها شركة "ميكروسوفت".

ويقول تقرير الشركة المكون من 40 صفحة عن "المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية الروسية" المزعومة إنه لوحظت زيادة كبيرة في الزيارات والمشاهدات منذ يناير 2022، وبلغت ذروتها في 24 فبراير، عندما بلغت الزيادة نسبة 82%.

وتقول الدراسة إن الإجراءات المتخذة لتقليل زيارات مواقع "سبوتنيك" وRT لا تعمل، والأرقام آخذة في الازدياد، وهي بالفعل قابلة للمقارنة مع مشاهدات صحيفة "وول ستريت جورنال".

يذكر أنه في أوائل مارس، حظر الاتحاد الأوروبي بث قناة RT التلفزيونية وعمل وكالة "سبوتنيك".

المصدر: RT